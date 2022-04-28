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У небі над Одеським районом збили три російські ракети

Спрацювала ППО.

У небі над Одеським районом збили три російські ракети
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Щойно в небі над Одеським районом підрозділи протиповітряної оброни України збили три російські ракети.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Раніше очевидці повідомляли, що під час повітряної тривоги ввечері 28 квітня було чути вибухи в Одесі.

Нагадаємо, вдень 22 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку – шістнадцятиповерховий житловий будинок у Київському районі Одеси. Зайнялися квартири на 4 та 5 поверхах.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, не вижила ціла сім'я – Явкіна Людмила, її дочка Явкіна Валерія та тримісячна онука Кіра. Поранень зазнали ще 18 людей.

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.

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