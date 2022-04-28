Саме російські солдати їздили й ходили повз тіла вбитих у Бучі, - американські ЗМІ оприлюднили відеодоказ

Відео з дрона спростовує фейк російської пропаганди про інсценування трагедії та провокації з боку України.

Американський телеканал CNN оприлюднив нове відео, яке зняте з дрона над Бучею 12-13 березня. На ньому видно, як російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців, повідомляє "Українська правда".

Співробітники телеканалу перевірили і підтвердили, що зйомки цим дроном велися над Бучею сам в ці дні - під час російської окупації міста.

На відео видно, як на вулицях лежать тіла людей в тому ж одязі, як і трупи, знайдені українськими військовими та міжнародними журналістами 1-3 квітня, після звільнення Бучі від російської окупації.

Повз загиблих їздили технікою і ходили російські загарбники. Тож це відео підтверджує факт, що вбивства цих мирних мешканців Бучі відбулися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією. І водночас воно спростовує твердження російської влади про провокацію та інсценування з боку української сторони.

Нагадаємо, за інформацією міського голови Бучі, окупанти вбили 412 людей. У Київській області поліція виявила понад 800 убитих цілими сімʼями цивільних.

Тим часом російська пропаганда після оприлюднення кадрів наслідків окупації почала поширювати дезінформацію, начебто загиблі в Бучі - це "кіношні манекени". А лідер однієї з країн ЄС запитував у президента Володимира Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням.