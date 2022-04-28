Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
ГоловнаСуспільствоВійна

Саме російські солдати їздили й ходили повз тіла вбитих у Бучі, - американські ЗМІ оприлюднили відеодоказ

Відео з дрона спростовує фейк російської пропаганди про інсценування трагедії та провокації з боку України.

Саме російські солдати їздили й ходили повз тіла вбитих у Бучі, - американські ЗМІ оприлюднили відеодоказ
Фото: скріншот

Американський телеканал CNN оприлюднив нове відео, яке зняте з дрона над Бучею 12-13 березня. На ньому видно, як російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців, повідомляє "Українська правда".

Співробітники телеканалу перевірили і підтвердили, що зйомки цим дроном велися над Бучею сам в ці дні - під час російської окупації міста.

На відео видно, як на вулицях лежать тіла людей в тому ж одязі, як і трупи, знайдені українськими військовими та міжнародними журналістами 1-3 квітня, після звільнення Бучі від російської окупації.

Повз загиблих їздили технікою і ходили російські загарбники. Тож це відео підтверджує факт, що вбивства цих мирних мешканців Бучі відбулися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією. І водночас воно спростовує твердження російської влади про провокацію та інсценування з боку української сторони.

Нагадаємо, за інформацією міського голови Бучі, окупанти вбили 412 людей. У Київській області поліція виявила понад 800 убитих цілими сімʼями цивільних.

Тим часом російська пропаганда після оприлюднення кадрів наслідків окупації почала поширювати дезінформацію, начебто загиблі в Бучі - це "кіношні манекени". А лідер однієї з країн ЄС запитував у президента Володимира Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також