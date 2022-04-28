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Український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за правилами Росії, – ГУР Міноборони

Підприємців примушують відкривати магазини і кафе, але без українських товарів. 

Український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за правилами Росії, – ГУР Міноборони
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Росія активізувала встановлення окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях сходу та півдня України. Окремого тиску зазнає бізнес, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони України

Зокрема, окупанти намагаються терміново впровадити систему обовʼязкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з субʼєктами Росії. Це, на думку росіян, дозволить окупаційному режиму контролювати фінансові потоки на захоплених територіях та переорієнтувати бізнес на російський ринок. 

"Наразі спроби окупантів «перезапустити» місцевий бізнес наражаються на спротив значної частини місцевого населення. А також на перепони з боку традиційної російської корупції. У смт Шевченкове Харківської області окупанти дали можливість налагодити роботу місцевого ринку. На його території було вивішено російський «триколор». Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок у разі повторення «інцидентів»", – заявили розвідники. 

За їхньою інформацією, в Боровій на Харківщині окупанти примушують керівників підприємств виводити людей та техніку в поле і починати посівну. При цьому більшість техніки або розбита, або вкрадена самими ж росіянами. Також є небезпека через заміновані поля. Тим, хто відмовляється, погрожують відібрати земельні ділянки. 

У селах Ботієве та Строганівка Запорізької області окупаційна комендатура вимагає відкривати кафе, магазини, місця відпочинку та дозвілля. Але відкритися вони можуть тільки за умови відсутності українських товарів. Натомість як постачальників пропонують компанії з Криму. 

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини заявила, що область з 1 травня "переходить у рублеву зону". Вона зазначила, що "перехідний період займе до 4 місяців". 

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