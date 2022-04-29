Окупанти захопили в полон двох громадян Великобританії - волонтерів

Двоє британських гуманітарних співробітників захоплені в полон російськими військовими. Про це пише Guardian з посиланням на заяву організації Presidium Network.

За словами її представників, чоловіків затримали в понеділок неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.

Вважається, що чоловіки працювали незалежно, але були повʼязані з Presidium Network. Засновник організації Домінік Бірн розповів BBC, що волонтери пройшли через контрольно-пропускний пункт України та направлялися на південь через окуповану територію. У цей час звʼязок з ними зник.

За словами Бірна, мирних людей, які очікували евакуації, через кілька годин після цього допитували російські солдати. Окупанти питали в них, звідки вони знають цих "британських шпигунів".

Інформації про стан і місцеперебування полонених немає.