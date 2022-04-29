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Мільярд євро заморожених Ірландією російських активів можна конфіскувати для оплати відновлення України, - Ковені

Кошти також можуть бути використані для оплати рахунків за ірландську гуманітарну допомогу, яку надають українським біженцям.

Мільярд євро заморожених Ірландією російських активів можна конфіскувати для оплати відновлення України, - Ковені

Понад 1 мільярд євро заморожених Ірландією російських активів може бути конфісковано для оплати відновлення України, повідомляє The Irish Times.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

Наразі країна "заморозила "1,2 мільярда євро у пов'язаних з Росією фондах у рамках великого режиму санкцій ЄС. Влада готова зробити наступний крок і заволодіти коштами.

Їх також можуть використати для оплати рахунків за гуманітарну допомогу, яку Ірландія надає українським біженцям.

Ковені також підкреслив, що санкції призначені для Росії з метою стимулювання змін у поведінці чи політиці, а не для покарання.

Нагадаємо, напередодні Палата представників закликала президента США продати заморожені російські активи, а кошти спрямувати на підтримку України.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не хочуть повертати російським олігархам активи, заморожені в рамках санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

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