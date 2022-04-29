Війна в Україні може затягнутися на роки, – Столтенберг

Генсек НАТО стверджує, що блок готовий підтримувати Київ у боротьбі, скільки б часу це не зайняло.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включно з наданням Києву допомоги у переході від радянського озброєння до сучасного західного. Ця заява пролунала на тлі чергових погроз Кремля щодо "провокування нестабільності" через постачання західного озброєння українцям, пише Reuters.

"Ми маємо бути готові до довгострокової перспективи. Абсолютно можливо, що ця війна затягнеться на місяці, а то й роки", – сказав генсек блоку.

Столтенберг додав, що Захід продовжить чинити максимальний тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоб той припинив вторгнення в Україну. Це відбуватиметься шляхом санкцій і економічної та військової допомоги Україні.

Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надсилають Україні, є радянським. Однак США та деякі інші держави почали постачати західні гаубиці, а Німеччина готується відправити свої танки Gepard.

На зустрічі 40 міністрів оборони, що пройшла цього тижня на авіабазці ВМС США в Німеччині Рамштайн, було ухвалено рішення про перехід України на калібри та техніку НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм.