Україна переходить на калібри і техніку НАТО, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів подробиці зустрічі Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн у Німеччині.

Про це він написав у фейсбуці.

Голова Міноборони розповів, що було розглянуто три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики.

Перше. Створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і збиратиметься на консультації щомісяця.

"Постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію. Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон, - зазначив Резніков.

Друге. Було прийнято рішення про перехід на калібри і техніку НАТО.

"Це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм... Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу. Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося", - пояснив міністр.

"Загалом «перехід», «transition» - це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази. Хочу підкреслити, що мова йшла не тільки про поставки зброї та боєприпасів. Ми багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах. Адже це основа довгострокового співробітництва, взаємодії і взаємосумісності не тільки збройних сил, але й оборонної індустрії", - додав Резніков.

Третє. Захисники України вже деякий час опановують західну зброю.

"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові. До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя", - пояснив Резніков.

Міністр оборони також зазначив, що попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз.

Резніков запевнив, що допомога Україні буде зростати.

"Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!", - зазначив голова Міноборони.

Нагадаємо, 26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн, зокрема і тих, які не є членами НАТО. У промові міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета - допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

Він розповів, що після візиту до Києва переконався у невідкладності оборонних потреб України, зазначивши, що в багатьох столицях поділяють цю думку.