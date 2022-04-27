Не захотіла повертатися в зону бойових дій ціла військова частина окупантів.

Усе більше росіян відмовляються йти на війну, особливо ті, яких відправили на доукомплектацію в РФ після нищівної поразки від Збройних сил України.

Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехоплених розмов окупантів.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались" - розповів один загарбник. Він також додав, що після доукомплектації в Росії повертатися в Україну відмовилася ціла військова частина.

Співрозмовник окупанта перебуває під українським Ізюмом. Він теж планує дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.

"У нас было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", - повідомив загарбник.

"Ми щиро вважаємо, що відмовитися від війни в Україні – правильне рішення для росіян. Вам нічого робити на нашій землі!" - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила листування, з якого стало відомо, що військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну проти України.

Днями стало відомо, що окупанти бояться наступати в напрямку Харківської області, аби не стати гарматним м'ясом.