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Від початку війни сили ППО збили 20 російських ракет над Львівщиною

Також було знищено близько 10 безпілотників.

Від початку війни сили ППО збили 20 російських ракет над Львівщиною
Фото: Скріншот відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну над Львівською областю сили Протиповітряної оборони збили 20 крилатих ракет ворога. Також було знищено близько 10 безпілотників країни-агресора.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Від початку великої війни сили ППО збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет та близько 10 БПЛА ворога", - написав Козицький.

Він нагадав про чат-бот, яким можуть користуватися цивільні, аби повідомити про загрозу в небі.

"Щоб уважні цивільні люди могли теж зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чат-бот "Шось летить". Через цей чат-бот можна повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак)", - додав Козицький.

Нагадаємо, 25 квітня вранці внаслідок ракетного удару Росії стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

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