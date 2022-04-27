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У Міносвіти пояснили, як відновити документ про загальну середню освіту

Для отримання дубліката необхідно звернутися до будь-якого закладу середньої освіти.

У Міносвіти пояснили, як відновити документ про загальну середню освіту
Фото: Денис Карабань

При втраті документа про загальну середню освіту необхідно звертатися до закладу, що його видав. Крім цього, від імені заявника може звертатися законний представник. 

Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти та науки України.

Особи, які здобули загальну середню освіту на тимчасово окупованих територіях України, закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть звернутися із заявою до будь-якого загального закладу середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника (чи законного представника). 

“У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад здійснює оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого Наказом МОН від 12 травня 2014 року №570”, – йдеться у повідомленні.

Для отримання дубліката необхідно звернутися до будь-якого ЗЗСО (на території, де не ведуться бойові дії) із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ.

“Якщо особа володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, вона має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО)”, – додали у Міносвіти.

Нагадаємо, через воєнні дії на території України частина працівників закладів освіти були вимушені виїхати за кордон. Проте в разі поновлення навчального процесу в умовах воєнного освітяни мають право працювати дистанційно.

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