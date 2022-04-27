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В ОП деталізували процедуру подачі заявки на відшкодування втраченого майна

Це можна зробити через "Дію" або місцеві органи самоврядування. 

В ОП деталізували процедуру подачі заявки на відшкодування втраченого майна
Фото: надано ОПУ

У разі пошкодження вашого будинку, квартири чи іншого майна, треба зареєструвати заявку через "Дію" та звернутися до органів місцевого самоврядування або військової адміністрації. Про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Якщо немає можливості зареєструватися через "Дію", потрібно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування”, – сказав він. 

За словами заступника керівника ОП, після того, як реєстрацію буде завершено, необхідно звернутися до кримінальної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна. 

“Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об’єктів”, – зазначив Тимошенко, додавши, що лише на Київщині зруйновано понад 2 тисячі будівель. 

Також Тимошенко зазначив, що дорожники активно відбудовують зруйновані мости та дороги на Київщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині. У звільнених від російських окупантів населених пунктах триває відновлення газо-, водо- та електропостачання.

Також, за його словами, відновлюється автобусне та залізничне сполучення.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях деокуповано більше 900 населених пунктів. 

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