Більшість авіаударів по Маріуполю, схоже, завдається некерованими бомбами, – Міноборони Великобританії

Більшість авіаударів Росії по Маріуполю ймовірно завдається некерованими бомбами вільного падіння. Це знижує здатність ефективно розрізняти цілі завдання ударів та збільшує ризик жертв серед цивільного населення.

Про це йдеться у регулярному звіті Міністерства оборони Великобританії.

Підкреслюється, що РФ продовжує бити по українським військовим обʼєктам та логістичній інфраструктурі всієї країни.

"Україна зберігає контроль над більшістю повітряного простору. РФ не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО", – зазначили в британському міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

Там додали, що переважно російська авіація сконцентрована на півдні та сході України і надає підтримку сухопутним військам ворога. До півночі та заходу України росіяни мають дуже обмежений авіаційний доступ.

Нагадаємо, вчора росіяни почали погрожувати, що завдадуть ударів по "центрам ухвалення рішень у Києві", де нібито сидять британські радники. Що це за центри і чи справді там є британці – ворог не уточнював.

Це не перша погроза ударів по командним центрам з боку країни-окупантки. 13 квітня Міноборони Росії "анонсувало" удари по центрам ухвалення рішень.