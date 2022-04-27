Російські окупанти захопили дві лікарні у Бердянську

В одному з них призначено "керівника", обраного з колаборантів.

Російські окупаційні війська захопили два медичних заклади в Бердянську.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що в одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів. А зрадник українського народу - Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, - тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні в окупованому Бердянську загарбники провели обшук помешкання, арештували і вивезли невідомо куди священника ПЦУ.