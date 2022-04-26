Українці виграли битву за Київ, - Блінкен

Дежавний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці виграли битву за Київ.

Про це він сказав, виступаючи перед сенатським комітетом з міжнародних відносин у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Києві ми побачили ознаки відродження жвавого міста: люди їдять на вулиці, сидять на лавках, гуляють. Це було прямо перед нами. Українці виграли битву за Київ, і незважаючи на всі страждання, які вони пережили, на всю різанину, яку продовжує нести жорстоке вторгнення Росії, Україна була і буде вільною та незалежною країною", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що під час візиту до Києва з міністром оборони США Ллойдом Остіном вони разом продемонстрували відданість Сполучених Штатів уряду та народу України.

"Неможливо не бути зворушеним тим, чого досягли українці. Також неможливо не вірити, що вони й надалі будуть досягати успіху, адже вони знають, за що борються. Побачивши це, я маю вам сказати, що відчув певну гордість за те, що Сполучені Штати зробили для підтримки уряду України та її народу, і ще твердіше переконання у тому, що ми не повинні здаватися", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, Блінкен та Остін провели близько трьох годин з президентом України Володимиром Зеленським та його командою в Києві. За інформацією глави ОП Андрія Єрмака, протягом візиту була досягнута домовленість про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.