Бійці полку "Азов", які обороняють Маріуполь від російських загарбників, показали, як військові медики оперують поранених у військовому шпиталі на Азовсталі.

Фото опублікував журналіст Артем Шевченко.

"Захисники Маріуполя прислали мені і попросили опублікувати декілька фото військового шпиталю на Азовсталі: отак оперують поранених бійців у підземеллях заводу. І хоча я служу у ЗСУ, а відтак не можу бути таким медійно активним у соцмережах, як раніше, я виконую це їхнє прохання", - написав він у фейсбуці.

Шевченнко зазначив, що якою б не була доля тих, хто на фото, вони вже викарбували свої імена в історії України і світу.

"Пам’ятаймо про них і розповідаймо про їхній подвиг всьому світу", - додав він.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9