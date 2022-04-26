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Захисники Маріуполя показали, як оперують поранених на Азовсталі

Опубліковані фото з військового шпиталю на території заводу.

Захисники Маріуполя показали, як оперують поранених на Азовсталі
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Бійці полку "Азов", які обороняють Маріуполь від російських загарбників, показали, як військові медики оперують поранених у військовому шпиталі на Азовсталі.

Фото опублікував журналіст Артем Шевченко.

"Захисники Маріуполя прислали мені і попросили опублікувати декілька фото військового шпиталю на Азовсталі: отак оперують поранених бійців у підземеллях заводу. І хоча я служу у ЗСУ, а відтак не можу бути таким медійно активним у соцмережах, як раніше, я виконую це їхнє прохання", - написав він у фейсбуці.

Шевченнко зазначив, що якою б не була доля тих, хто на фото, вони вже викарбували свої імена в історії України і світу.

"Пам’ятаймо про них і розповідаймо про їхній подвиг всьому світу", - додав він.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

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