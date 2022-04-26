Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю, поранено трьох людей

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки мирних жителів.

Російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю, поранено трьох людей
Фото: zoda.gov.ua

Сьогодні, 26 квітня, російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю на Запоріжжі.

Внаслідок збройної атаки пошкоджені будинки мирних жителів, троє людей поранені, повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф’єв.

За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомляли, сьогодні українські військові збили російську ракету біля Спасівки на Запоріжжі. Уранці Росія завдала удару по обласному центру.

Голова ОВА Олександр Старух розповів, що ракети влучили на територію одного з підприємств. Загинула цивільна людина, яка працювала черговим електриком, поранено собаку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також