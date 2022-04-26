Сьогодні, 26 квітня, російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю на Запоріжжі.

Внаслідок збройної атаки пошкоджені будинки мирних жителів, троє людей поранені, повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф’єв.

За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомляли, сьогодні українські військові збили російську ракету біля Спасівки на Запоріжжі. Уранці Росія завдала удару по обласному центру.

Голова ОВА Олександр Старух розповів, що ракети влучили на територію одного з підприємств. Загинула цивільна людина, яка працювала черговим електриком, поранено собаку.