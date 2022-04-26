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Унаслідок ракетної атаки окупантів у Запоріжжі загинула людина

На територію підприємства міста влучили дві керовані ракети РФ. 

Унаслідок ракетної атаки окупантів у Запоріжжі загинула людина
Фото: Крим Реалії

Унаслідок ракетної атаки окупантів на Запоріжжя загинула людина. Ще одна особа отримала поранення.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Наразі відомо, що вранці на територію підприємства міста влучили дві керовані ракети окупантів

Третя ракета розірвалася в повітрі. 

Пошкоджень і руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.  

Триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що над Запорізькою АЕС на низькій висоті пролетіли дві російські ракети. ЗАЕС досі перебуває під контролем загарбників.

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