Унаслідок ракетної атаки окупантів у Запоріжжі загинула людина

На територію підприємства міста влучили дві керовані ракети РФ.

Унаслідок ракетної атаки окупантів на Запоріжжя загинула людина. Ще одна особа отримала поранення.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Наразі відомо, що вранці на територію підприємства міста влучили дві керовані ракети окупантів.

Третя ракета розірвалася в повітрі.

Пошкоджень і руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.

Триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що над Запорізькою АЕС на низькій висоті пролетіли дві російські ракети. ЗАЕС досі перебуває під контролем загарбників.