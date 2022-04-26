Унаслідок ракетної атаки окупантів у Запоріжжі загинула людина

Унаслідок ракетної атаки окупантів на Запоріжжя загинула людина. Ще одна особа отримала поранення.
Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Наразі відомо, що вранці на територію підприємства міста влучили дві керовані ракети окупантів.
Третя ракета розірвалася в повітрі.
Пошкоджень і руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.
Триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що над Запорізькою АЕС на низькій висоті пролетіли дві російські ракети. ЗАЕС досі перебуває під контролем загарбників.