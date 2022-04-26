У Києві відновили роботу п’яти тролейбусів

У Києві відновили роботу п’яти тролейбусних маршрутів.
Про це повідомили у КМДА.
Це:
- № 5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської через ст. м. «Нивки»,
- № 23К від вул. Щусєва до Залізничного вокзалу «Південний»,
- № 26 від просп. Свободи до ст. м. «Нивки»,
- № 41 від вул. Тулузи до ст. м. «Святошин»,
- № 50К від вул. Милославська до Дарницької площі.
Інтервал руху становить 20 хвилин.
Рух тимчасового автобусного маршруту № 50ТР від вул. Милославської до Дарницької площі припиняється.
Зазначимо, наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
Нагадаємо, на початку квітня у Києві знову почали ходити маршрутки, приватні перевізники відновили роботу на 11 напрямках.