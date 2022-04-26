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У Києві відновили роботу п’яти тролейбусів

Інтервал руху становить 20 хвилин.

У Києві відновили роботу п’яти тролейбусів
Фото: Київпастранс

У Києві відновили роботу п’яти тролейбусних маршрутів.

Про це повідомили у КМДА.

Це:

  • № 5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської через ст. м. «Нивки»,
  • № 23К від вул. Щусєва до Залізничного вокзалу «Південний»,
  • № 26 від просп. Свободи до ст. м. «Нивки»,
  • № 41 від вул. Тулузи до ст. м. «Святошин»,
  • № 50К від вул. Милославська до Дарницької площі.

Інтервал руху становить 20 хвилин.

Рух тимчасового автобусного маршруту № 50ТР від вул. Милославської до Дарницької площі припиняється.

Зазначимо, наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Нагадаємо, на початку квітня у Києві знову почали ходити маршрутки, приватні перевізники відновили роботу на 11 напрямках. 

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