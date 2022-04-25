У Києві зареєстрували понад 26 тис. вимушених переселенців

У Києві зареєстровано вже понад 26 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує пресцентр мерії.

«За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві, збільшилася на більш ніж 9 тисяч осіб і становить 26 397 людей. Найбільше зареєструвалося в Дарницькому районі – 4545 осіб, Дніпровському – 4110 та Святошинському – 3136 осіб. Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей», – зазначила Хонда.

Вона також нагадала, що для того, аби отримати державну допомогу і статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення. Також заявку можна подати через мобільний додаток порталу «Дія».

Нагадаємо, що у Львові планують звести ще два модульних містечка для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

21 квітня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що тисяча внутрішньо переміщених через війну українців оселилася в модульних будиночках. Щомісяця в такі будинки планують заселяти по 5000 людей.