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На Запоріжжі звільнили з полону двох голів громад

8 українських мерів продовжують перебувати в полоні. 

На Запоріжжі звільнили з полону двох голів громад

Голів двох громад Запорізької області - Новоуспенівської та Кирилівської — Івана Сеника та Івана Малєєва звільнили з полону.

Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації. Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці. 

"8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у орків. Їх доля залишається невідомою", - додав Кличко.

Нагадаємо, що росіяни оприлюднили відео з викраденим журналістом із Нової Каховки Сергієм Цигіпою.

Також викрали 18 квітня колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Ймовірно це зробили російські окупанти.

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