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​Росіяни оприлюднили відео з викраденим журналістом із Нової Каховки Сергієм Цигіпою

Його представляють як "старшого офіцера командування Сил спеціальних операцій української армії, який переїхав до Росії".

​Росіяни оприлюднили відео з викраденим журналістом із Нової Каховки Сергієм Цигіпою
Сергій Цигіпа
Фото: detector.media

На каналах в ютубі і телеграмі з’явилися відеозаписи із викраденим у березні журналістом і ветераном із Нової Каховки Сергієм Цигіпою.

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

На відео Цигіпа, відомий активною проукраїнською позицією, розповідає про "сумнівну стратегію української армії". В описі відео його представляють як "старшого офіцера командування Сил спеціальних операцій української армії, який переїхав до Росії".

Відео представлене на маргінальному ютуб-каналі Mr.ОgneV, що має менше тисячі підписників. Також відео у своєму телеграм-каналі поширив відомий проросійський пропагандист Борис Рожин.

Знайомі Цигіпи, серед яких журналіст Олег Батурін, вказують на те, що така позиція і поведінка йому не притаманна.

Як повідомлялося, Цигіпу викрали російські окупанти 12 березня. За словами його доньки, він  вийшов з дому зі своєю собакою і досі про нього нічого не було невідомо.

Також 12 березня у Каховці зник журналіст каховської газети «Новий день» Олег Батурін. Після свого звільнення він розповів, що вийшов з дому після того, як йому зателефонував та призначив зустріч Сергій Цигіпа. Натомість на журналіста чекали російські силовики. Пізніше він дізнався, що Цигіпа перебував у полоні.

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