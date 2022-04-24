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Українці на Великдень прийшли до храмів у Бучі та Ірпіні

Людей було небагато.

Українці на Великдень прийшли до храмів у Бучі та Ірпіні

24 квітня на Великдень українці відвідали храми у зруйнованих російськими агресорами містечках Буча та Ірпінь. 

Репортаж підготував кореспондент Lb.ua.

В Бучі люди прийшли на територію храму Святого Андрія Первозванного і Всіх Святих. Біля цього храму була знайдена вже відома на весь світ братська могила жертв російського терору. 

В Ірпіні люди відвідали Свято-Георгіївську церкву УПЦ, куди танк окупантів влучив, стріляючи по машині швидкої допомоги.

Нагадаємо, що на території Бучі закінчується ексгумація тіл громадян, які загинули під час окупації. Вже знайдено 412 тіл закатованих людей.

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