Коли ви кидаєте пасхальні картинки, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей, - заступник командира "Азову"

Він подякував усім, хто намагається допомогти з евакуацією мирних мешканців.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар записав чергове відеозвернення до світової спільноти.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі полку "Азов".

Він закликав увесь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому Маріуполі, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів.

"Христос воскрес, шановна Україно! Сьогодні Великий День, і навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота пробує штурмувати. Та пам’ятайте: у цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир’ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - сказав Паламар.

Паламар також подякував усім, хто намагається допомогти з евакуацією мирних мешканців з міста.

Нагадаємо, що як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія у Великдень без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі. Росіяни також інтенсивно концентрують техніку і сили для штурму.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 24 квітня заявив, що росіяни не здобули повного контролю над Маріуполем і заявив, що військово-політичне керівництво країни перебуває на постійному зв’язку з бійцями, які залишаються в місті.

Від Великодневого перемирʼя Росія відмовилась. Попри обіцяни коридори для евакуації з Маріуполя, росіяни продовжили заважати виїзду мирних мешканців. Ба більше, вони заборонили виїзд у бік контрольованої Україною території та зробили коридор для евакуації в свій бік.