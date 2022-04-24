Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Коли ви кидаєте пасхальні картинки, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей, - заступник командира "Азову"

Він подякував усім, хто намагається допомогти з евакуацією мирних мешканців. 

Коли ви кидаєте пасхальні картинки, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей, - заступник командира "Азову"
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина)
Фото: скріншот

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар записав чергове відеозвернення до світової спільноти.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі полку "Азов".

Він закликав увесь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому Маріуполі, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів.

"Христос воскрес, шановна Україно! Сьогодні Великий День, і навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота пробує штурмувати. Та пам’ятайте: у цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир’ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - сказав Паламар.

Паламар також подякував усім, хто намагається допомогти з евакуацією мирних мешканців з міста. 

Нагадаємо, що як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія у Великдень без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі. Росіяни також інтенсивно концентрують техніку і сили для штурму.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 24 квітня заявив, що росіяни не здобули повного контролю над Маріуполем і заявив, що військово-політичне керівництво країни перебуває на постійному зв’язку з бійцями, які залишаються в місті.

Від Великодневого перемирʼя Росія відмовилась. Попри обіцяни коридори для евакуації з Маріуполя, росіяни продовжили заважати виїзду мирних мешканців. Ба більше, вони заборонили виїзд у бік контрольованої Україною території та зробили коридор для евакуації в свій бік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також