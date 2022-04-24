Держтуризм пропонує заборонити українським туроператорам працювати з РФ і Білоруссю

Очільниця Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Про це Олеськів сказала в інтерв'ю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі агентство разом із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку", - сказала Олеськів.

Вона зазначила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із РФ.

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі", - наголосила глава Держтуризму.

Коментуючи такі законодавчі обмеження у сфері туризму, Олеськів заявила, що не знає, скільки має минути часу та вирости поколінь, щоб українці могли говорити про співпрацю з росіянами.

"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, - доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", - додала вона.

Нагадаємо, що у Туреччині створили компанію, яка буде перевозити росіян на турецькі курорти.