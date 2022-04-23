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Чехія хоче замінити Росію у складі Ради з прав людини ООН

Країна подала відповідну заявку.

Чехія хоче замінити Росію у складі Ради з прав людини ООН
Фото: Svitnov

Чехія подала заявку на заміну Росії у складі Ради з прав людини ООН.

Про це йдеться у твіттер-акаунті міністерства закордонних справ країни.

“Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні. Тому її членство в Раді ООН з прав людини було тимчасово зупинено”, – зазначено в повідомленні. 

МЗС зазначило, що заохочення прав людини є пріоритетом чеського уряду. 

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006-му на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року. 

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй 7 квітня тимчасово зупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини в місті Буча на Київщині.

16 березня Росія була виключена з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

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