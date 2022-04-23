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​Україна працює щодо ленд-лізу не лише зі США, а і з Євросоюзом, - ОП

"Це дозволить прискорити відправку військової техніки в Україну на тлі російського вторгнення".

​Україна працює щодо ленд-лізу не лише зі США, а і з Євросоюзом, - ОП
Ілюстративне фото
Фото: president.gov.ua

Україна працює по питанню щодо ленд-лізу не лише зі США, а й з європейськими партнерами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".

"Законопроєкт про ленд-ліз вже був розглянутий в Сенаті США, зараз очікується його розгляд у Палаті представників. Наступний тиждень у конгресі США сесійний, тому Україна очікує подальшого проходження цього законопроєкту. За досвідом Другої світової війни, відомо, що всі рішення по ленд-лізу допомагають наблизити перемогу. Тому цей законопроєкт про ленд-ліз має для України історичне значення. Це дозволить прискорити відправку військової техніки в Україну на тлі російського вторгнення", -  Сибіга.

За його словами, питання ленд-лізу обговорювалося під час візиту до України президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Наші потреби доведені до Німеччини, діалог у нас відбувається на постійній основі. В рамках Європейського союзу для закупівлі озброєння для Україн на першочергові потреби виділено 1,5 млрд євро. Відповідно від можливостей тієї чи іншої держави", - розповів Сибіга.

Нагадаємо, вперше з моменту Другої світової війни США можуть запровадити програму ленд-лізу. Якщо відповідний законопроєкт, який 7 квітня уже схвалив Сенат, підтримає Палата представників і його підпише президент США Джо Байден, Київ отримає американську оборонну зброю та засоби за простішою процедурою. Іншими словами, озброєння до нас доходитиме швидше, а його якість, вірогідніше за все, значно покращиться. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua  "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".

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