Євросоюз погодився купувати важке озброєння, аби передавати його Україні

Євросоюз погодився купувати важке озброєння, аби безкоштовно передавати його Україні. Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтервʼю "Європейській правді".

"Я чудово пам’ятаю, як за два дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили", - прокоментував Мішель.

Він також додав, що відтоді ЄС виділив для закупівель озброєння на потреби ЗСУ 1,5 мільярди євро через програму European Peace facility. Мішель також додав, що Євросоюз зараз усвідомлює потребу в постачанні важкого озброння в Україну. Водночас, такі закупівлі анонсувати не будуть.

Нагадаємо, що упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак російської армії на Донецькому та Луганському напрямках.