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Зеленський на сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних Україні

Президент закликав виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інституцій.

Зеленський на сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних Україні
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський взяв участь у сесії Світового банку і розповів про п’ять кроків, необхідних зараз Україні.

"Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз", - написав він у фейсбуці. Також було опубліковане відео виступу президента.

Так, за його словами, перший крок – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.

Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.

Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.

Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.

П'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,  що Світовий банк готує для України пакет допомоги на півтора мільярда доларів.

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