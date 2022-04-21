Сьогодні російські війська знову зірвали евакуацію з Маріуполя, - Верещук

Сьогодні, 21 квітня, не відкрився гуманітарний коридор для евакуації мирних мешканців Маріуполя через обстріл з боку російських військ.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно", - написала вона фейсбуці.

Верещук зазначила, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси).

"Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!", - наголосила міністерка.

Нагадаємо, сьгодні дісталися Запоріжжя чотири автобуси з Маріуполя, що виїхали вчора. Однак, вчора гуманітарний коридор також не спрацював так, як планувалося, оскільки окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявили, що готові їхати до Маріуполя на переговори для евакуації та мирних мешканців та бійців полку "Азов".

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та до федерального канцлера Олафа Шольца із закликом допомогти з організацією евакуації з Маріуполя.