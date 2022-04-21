Українські десантники та морські піхотинці знищили два російських транспортно-бойових вертольота Мі-8.

Про це повідомляє пресцентр командування Десантно-штурмових військ.

Сьогодні, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділ протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".

"Згодом, інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілівший екіпаж, був успішно знищений нашими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині ЗСУ збили два ворожі літаки і безпілотник. Також нацгвардійці збили гелікоптер К-52 "Алігатор" на Запоріжжі.