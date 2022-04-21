Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Десантники збили російський Мі-8, а морпіхи - вертоліт, який прилетів йому на підмогу

Військові застосували ПЗРК "Stinger".

​Десантники збили російський Мі-8, а морпіхи - вертоліт, який прилетів йому на підмогу
Вертоліт Мі-8 (архівне фото)

Українські десантники та морські піхотинці знищили два російських транспортно-бойових вертольота Мі-8.

Про це повідомляє пресцентр командування Десантно-штурмових військ.

Сьогодні, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділ протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".

"Згодом, інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілівший екіпаж, був успішно знищений нашими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині ЗСУ збили два ворожі літаки і безпілотник. Також нацгвардійці збили гелікоптер К-52 "Алігатор" на Запоріжжі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також