Снаряд влучив у моторний відсік "Лади", авто з людьми згоріло вщент.

У Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми, повідомляє "Суспільне".

Інцидент трапився в Київському районі міста під час ворожого обстрілу.

Двоє людей загинули.

Снаряд влучив у моторний відсік легківки "Лада", внаслідок чого автомобіль з людьми згорів ущент.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, 20 квітня російські окупаційні війська обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було зафіксовано близько 15 обстрілів. В результаті загинуло п'ятеро жителів. А внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня загинули четверо людей.