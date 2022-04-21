У Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми, повідомляє "Суспільне".
Інцидент трапився в Київському районі міста під час ворожого обстрілу.
Двоє людей загинули.
Снаряд влучив у моторний відсік легківки "Лада", внаслідок чого автомобіль з людьми згорів ущент.
Нагадаємо, 20 квітня російські окупаційні війська обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було зафіксовано близько 15 обстрілів. В результаті загинуло п'ятеро жителів. А внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня загинули четверо людей.