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У Харкові - двоє загиблих від російського снаряда, який влучив в автомобіль, - ЗМІ

Снаряд влучив у моторний відсік "Лади", авто з людьми згоріло вщент.

У Харкові - двоє загиблих від російського снаряда, який влучив в автомобіль, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

У Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми, повідомляє "Суспільне".

Інцидент трапився в Київському районі міста під час ворожого обстрілу.

Двоє людей загинули.

Снаряд влучив у моторний відсік легківки "Лада", внаслідок чого автомобіль з людьми згорів ущент.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, 20 квітня російські окупаційні війська обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було зафіксовано близько 15 обстрілів. В результаті загинуло п'ятеро жителів. А внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня загинули четверо людей.

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