У Харкові внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня загинуло четверо людей

У Харкові внаслідок російського обстрілу 19 квітня загинуло четверо людей. Ще 14 людей поранено. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Суспільне.Харків.
«За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено».
Окрім того додається, що через обстріли постраждало 10 житлових будинків та супермаркет.
Загалом, протягом російського вторгнення в Україну було зруйновано 1929 житлових будинків Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше повідомляв про збільшення інтенсивності обстрілів Харкова. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.