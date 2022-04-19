У Харкові внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня загинуло четверо людей

У Харкові внаслідок російського обстрілу 19 квітня загинуло четверо людей. Ще 14 людей поранено. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Суспільне.Харків.

«За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено».

Окрім того додається, що через обстріли постраждало 10 житлових будинків та супермаркет.

Загалом, протягом російського вторгнення в Україну було зруйновано 1929 житлових будинків Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.