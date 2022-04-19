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На Луганщині зруйновано ще дев’ять будинків, зайнялася вугільна лава і перебито газопровід

Виникло дев’ять пожеж.

На Луганщині зруйновано ще дев’ять будинків, зайнялася вугільна лава і перебито газопровід
Фото: t.me/luhanskaVTSA

За сьогодні на Луганщині зруйновані ще дев’ять будинків, зайнялася вугільна лава, перебито газопровід.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Після обстрілів російської армії на території області 19 квітня виникли дев’ять пожеж.

“Ворог відкривав вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Новодружеську, де пошкоджено або зруйновано дев’ять житлових будинків. П’ять із них – в Кремінній”, – зазначив очільник ОВА. 

У Новодружеську сталося займання вугільної лави. У Сєвєродонецьку пошкоджено газопровід – без газу декілька районів міста.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Вони розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

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