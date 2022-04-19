​Російські військові готують низку "референдумів" в окупованих населених пунктах, - розвідка

Місцеві мешканці переконані, що реального голосування не буде, окрім "картинки" для російських ЗМІ.

Російські військові готують низку псевдо референдумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України.

Так, на окупованій частині Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення псевдо-республіки "ХНР" та визнання окупаційної влади. Як раніше повідомлялося, для цього залучено потужності друкарні у місті Нова Каховка.

Місцеві мешканці переконані, що реального голосування не здійснюватиметься, окрім показових дільниць, організованих в якості "картинки" для російських пропагандистських ЗМІ.

"Голосування" окупанти збираються оформити за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання "гуманітарної допомоги" (щоби отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації).

"Референдум" щодо обрання мера та приєднання до окупованого Криму готується також в місті Снігурівка на Миколаївщині. Мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують місцеві колаборанти - голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

В окупованій Снігурівці Запорізької області російські війська розпочали "перепис" населення осіб пенсійного віку. Окупанти анонсувалии встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття "пошти Росії", запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Пізніше окупанти провели псевдореферендуми в Донецькій і Луганській областях, в результаті яких терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" були оголошені "республіками".