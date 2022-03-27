"Референдуми" окупантів про приєднання до Росії не будуть визнані Україною та світом, – Денісова

Фейкові референдуми щодо входження до складу РФ, які планує "влада" "ЛНР" і "ДНР", будуть юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Такі спроби є грубим порушенням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та протоколу №1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Про це заявили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсман Людмила Денісова.

"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху", - написав Єрмак у телеграм-каналі 27 березня.

Він наголосив, що для "України питання територіальної цілісності та суверенітету – принципове".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова також прокоментувала намір окупаційної влади на Луганщині провести "референдум" про приєднання до Росії.

"Розуміючи посилення позицій Збройних сил України у війні та побоюючись звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська, терористичне керівництво «ЛНР» намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії. Адже після проведеного «референдуму» країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас «нападом на Росію»", – попередила вона.

Денісова наголосила, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають повернутися під контроль України. А фейкові референдуми є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Вона звернулася до світової спільноти посилити санкційний тиск на державу-агресора РФ та вжити усіх заходів задля припинення російської агресії, спрямованої проти суверенітету та територіальної цілісності України.