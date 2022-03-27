Путін розглядає "корейський" сценарій для України, – ГУР

Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, президент Росії Володимир Путін змінює головні оперативні напрямки у війни на південь і схід. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє пресслужба ГУР.

"Є підстави вважати, що він (Путін, – LB.ua) розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", – зазначив Буданов.

Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – "незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога".

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення – суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій – як вижити», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, сьогодні ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про плани провести «референдум» щодо входження терористичного утворення до складу Російської Федерації.

Раніше агенції Reuters та Bloomberg повідомляли, що Росія, можливо, вирішила сконцентрувати свої зусилля на окупації усього Донбасу, щоб Путін міг оголосити про перемогу для внутрішньої аудиторії.