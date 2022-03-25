Ердоган заявив про близькість згоди між Києвом і Кремлем, МЗС України спростувало

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю, 25 березня, заявив, що президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський близькі до "консенсусу" у чотирьох із шести ключових питань для припинення російсько-української війни.

Про це Ердоган сказав на пресконференції після екстреного саміту НАТО, повідомила пресслужба президента Туреччини.

"Ось шість пунктів переговорів між Росією і Україною. Але жодна зі сторін не приймає шість із шести пунктів. Зокрема, виникає ситуація, неначе є угода за чотирма пунктами", – сказав Ердоган, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, під час технічного процесу в Білорусі майже існує консенсус з таких питань, як членство в НАТО, роззброєння, колективна безпека та офіційний статус російської мови.

Ердоган каже, що консенсусу не вдалося досягнути в питаннях територіальної приналежності Криму і Донбасу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви президента Туреччини про те, що Банкова і Кремль нібито близькі до згоди за більшістю пунктів у перемовинах про припинення війни.

У коментарі "Українській правді" Кулеба висловив подяку Туреччині та особисто президентові Ердогану за всю допомогу, але наголосив, що про "консенсус" у переговорах між Україною та РФ наразі не йдеться.

"Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань", – зазначив Кулеба.

За його словами, переговорний процес просувається "надзвичайно важко".

"Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України. Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на всіх треках", – розповів глава МЗС.

Він додав, що подальше посилення санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України також сприятимуть тому, щоб зупинити російську воєнну машину та досягти прогресу на переговорах.

"Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів", – наголосив Дмитро Кулеба.