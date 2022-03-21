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Україна не може виконати ультиматуми Росії, - Зеленський

"Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний".

Україна не може виконати ультиматуми Росії, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії для припинення війни в Україні, зазначивши, що ми не можемо їх виконати, бо доведеться пожертвувати усіма українцями. Про це йдеться в інтерв'ю президента для "Суспільного".

"Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент - ми не можемо цього зробити",- заявив Зеленський.

Нагадаємо, переговори офіційних делегацій України та РФ відбуваються чи не щодня. В онлайн-форматі вони були заплановані також на сьогодні. Четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру відбувся 14 березня.

Вимоги України на переговорах - припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Вимоги Росії: визнання Криму та "Л/ДНР", відмова від вступу в НАТО, демілітаризація України.

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