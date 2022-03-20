РНБО прийняла рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших, - Зеленський у зверненні

Рада національної безпеки і оборони України вирішила зупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь, - сказав Зеленський. - І тому Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, зупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану".

Президент перерахував ці партії: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

За його словами, Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.

Своє звернення президент почав з того, що українська Чорнобаївка увійде в історію воєн: "Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди".

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття. І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї", - наголосив Зеленський.

Він також назвав Україну особливою державою, яка не розштовхує ліктями інших на міжнародній арені, але коли говорить своє слово, то його чують абсолютно усі.

Зеленський також окреслив ситуацію на фронтах: "Наші Збройні сили продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках. Завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%. В місцях особливо жорстких боїв передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдатів. І ці трупи ніхто не забирає. По них гонять в наступ нові частини. Якісь резерви, які командування російських військ збирає, де лише може".

"Ми прекрасно розуміємо, що в Росії є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет і авіабомб. Але я хочу запитати у громадян Росії: що з вами робили ці роки, якщо ви перестали помічати ваші втрати?" - йдеться у зверненні.

Зеленський також наголосив, що в Україні вбито вже більш ніж 14 тисяч російських солдатів: "Це 14 тисяч матерів. Це 14 тисяч батьків. Це дружини, діти, родичі, друзі. І ви цього не помічаєте?"

Президент також привітав з днем народження Ліну Костенко і процитував її вірш, закликавши не думати мізерно.