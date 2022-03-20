​НАЗК створило реєстр колаборантів і закликало українців його наповнювати

Національне агентство із запобігання корупції сформувало для Служби безпеки України реєстр із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України, та закликає громадян допомогти розширювати цей список.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформована база даних із 245 осіб, які можуть допомагати Росії», – йдеться у повідомленні.

До переліку потрапили: посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію; особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі наших співвітчизників, уточнили в НАЗК.

«Ви теж можете приєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта. Якщо ви знаєте про посадових осіб, які підтримують ідеї «руского міра» – «остаточного вирішення українського питання», пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам приєднатися до співпраці з ворогом або якимось іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua», – закликали в агентстві.

Нагадаємо, 15 березня президент Зеленський підписав закон про криміналізацію співпраці з Росією.