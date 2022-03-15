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Російські війська обстріляли КБ "Луч", – екснардепка Чорновол

Вона каже, що потужності знищено. Офіційного підтвердження немає. 

Російські війська обстріляли КБ "Луч", – екснардепка Чорновол
Фото: facebook/КБ ЛУЧ

Російські війська обстріляли потужності КБ "Луч" у Києві. Про це у Facebook повідомила колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.

"Сьогодні ракетно-бомбовим ударом знищено виробничі потужності КБ "Луч" у Києві. А вчора ДБР приїхало арештувати Пашинського, який врятував ракети "Стугни", "Корсара", "Вільхи" та "Нептуна" виробництва КБ "Луч" на виробництві в Малині (кримінальна справа за те, що встиг вивезти їх перед авіаударом і передав ЗСУ)", – написала вона.

Проти Пашинського, за словам головного редактора "Цензор нет" Юрія Бутусова, відкрили справу за те, що він напередодні війни за сприяння КБ "Луч" розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК "Стугна" та "Корсар" з числа добровольців.

За його словами, перед початком вторгнення Росії Сергій Пашинський за погодженням з керівником держпідприємства "Київське конструкторське бюро "Луч" організував своєчасне вивезення з заводу великої кількості протитанкових ракет, які виготовляло підприємство, зазначив журналіст.

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