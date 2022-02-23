ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення та конфіскації всього майна

Фото: Катерина Петренко Юрій Гримчак

Вищий антикорупційний суд 23 лютого визнав винним колишнього заступника глави Міністерства тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака у вимаганні 1,1 млн доларів хабара та підбурюванні низки осіб до вчинення злочинів та засудив його до 10 років тримання під вартою та конфіскації всього майна.

Його взяли під варту в залі суду. Захист домагатиметься скасування обвинувального вироку в апеляції.

Це рішення ухвалила судова колегія у складі Лесі Федорак, Ігоря Строгого під головуванням Віктора Маслова, інформує кореспондент LB.ua.

Фото: Катерина Петренко Судді Віктор Маслов (головуючий) та Ігор Строгий (зліва направо)

Прокуратура в суді першої інстанції довела, що Гримчак та його вже покійний “помічник” Ігор Овдієнко “претендували” на хабар за сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. НАБУ також переконало суд в тому, що Гримчак обіцяв вплинути на суддів Верховного суду, КМДА, чиновників Мінкульту та Мін’юсту для ухвалення “замовлених рішень”.

Прокурор САП Олег Макар домігся визнання Гримчака винним у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, підбурюванні за попередньою змовою групою осіб до закінченого замаху до передачі неправомірної вигоди особі начальнику управління культурної спадщини Міністерства культури Єпіфанову, підбурюванню за попередньою змовою групою осіб до закінченого замаху до передачі неправомірної вигоди суддям Верховного суду за вчинення дій в інтересах третьої особи.

Суд визнав винним колишнього чиновника у вчиненні злочинів за ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 та ч.4 ст. 369, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Загалом ВАКС дослідив 14 томів письмових доказів прокуратури, великий обсяг матеріалів негласних слідчих розшукових дій та допитав 11 свідків.

Так суд дійшов висновку, що обвинувачення доведене, а в діях Гримчака був злочинний умисел, корисливий мотив та обман.

Також суд ухвалив, що вчинені злочини становлять ідеальну сукупність, докази є взаємопов’язаними та стосуються складу правопорушень.

ВАКС пристав на позицію прокуратури, що у розмові з Гримчаком представник ТОВ “Фірма “Катран-К” розповів йому про потребу пройти складну процедуру узгодження дозвільних документів на “реконструкцію” ринку “Рибалка”, а фактично будівництво багатоповерхівки на схилах Дніпра. Земельна ділянка належала до пам'яток культурної спадщини.

Офіційно Святненко працює директором ТОВ «Юрдичне бюро «Юржитло», що спеціалізується на цивільних і господарських судових спорах. У 2019 році він консультував власників «Ринку Рибалка», які хотіли отримати дозвіл на реконструкцію приміщення в районі станції метро «Дніпро», щоб збудувати багатоповерхівку.

Далі Святненко запропонував долучитись своєму знайомому Сергію Сахну, який, менеджер за освітою, не будучи юристом, займався реєстрацією і ліквідацією підприємств і на той час начебто мав проблеми із заробітком.

Суд постановив, що заступник міністра запропонував свої послуги, оцінивши їх в 1,1 мільйон доларів. Ці гроші нібито мали розподілити між керівниками й посадовими особами Міністерства культури, Міністерства юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини, Київської міської державної адміністрації тощо.

За переконанням суддів, хабар у розмірі 1,1 мільйон доларів планували розподілити так: 200 тисяч між міністрами Євгеном Нищуком та Павлом Петренком, 200 тисяч – чиновникам Мінкультури Тамарі Мазур, Олександру Єпіфанову та Прокопенко, 50 тисяч для Ігоря Овдієнка з Юрієм Гримчаком, ще 50 тисяч Овдієнко нібито дозволив, щоб Сергій Сахно лишив собі.

У вироці йдеться про те, що 14 серпня 2019 року Гримчак і Овдієнко отримали 450 тис. доларів. Лише 2 тисячі були справжніми. Того ж дня їх і затримали, за версією обвинувачів, "на гарячому".

Судді дійшли висновку, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак обманом заволодів грошима у великому розмірі. В ухвалі суду вказано, що Нищук, Петренко та інші чиновники відхреститись від наявності будь-яких домовленостей з Гримчаком та отриманні будь-яких грошей.

Тому ВАКС ухвалив, що обман обвинуваченого полягав у тому, що він мав намір не передавати гроші іншим, а привласнити їх, а також підбурював головних свідків прокуратури у справі - Сергія Сахна та Максима Святненка до вчинення злочинів та психологічно на них тиснув, щоб якомога швидше отримати хабар.

Утім Юрій Гримчак вину не визнав. Він переконує: хабарі не вимагав, а щодо нього вчинили невдалу провокацію так звані “позаштатні працівники правоохоронних органів” Святненко та Сахно.

“Мене прокурор в дебатах обізвав організатором, це нове по справі. Але немає жодних доказів, навіть отриманих незаконно, що я брав гроші, комусь щось долучав, якимось чином когось до чогось примушував. Святненко приймає участь в 11 чи 13 кримінальних справах заявником або свідком, частина з них про шахрайство, деякі увінчались виправдувальними вироками. Сахно начебто давав покази 18 липня про те, він головний, він там все організовував, і начебто я йому щось пропонував. Але він змінив покази і з головного “організатора-рєшали” став технічним співробітником, який просто носить папірці з місця та місце. Вони змінили покази вже в НАБУ. А я півроку був під вартою у слідчому ізоляторі через ті надані докази, які вони потім змінили, - стверджує ексзаммінстра МінТОТ, - Ми стверджуємо, що нібито “викривальні” покази щодо мене від 18 липня фальшиві, бо ми надали докази, де Сахно 10 липня був в мене в кабінеті, і ми дійсно щось обговорювали, але 25 липня він дав покази, що 23 липня знову був в мене в кабінеті, де ми вперше познайомилися. На записі видно, що Святненка я знаю, а Сахно каже: мені приємно з вами познайомитись, а я бачив вас по телевізору. 18 липня Сахно сказав, що він знайомий Святненка, Святненко говорив, що він знайомий зі мною і я мав вирішити це питання. А потім вони змінили показання. А керівник ТОВ “Катран” давав показання і на досудовому слідстві і в суді, що він мене особисто не знає і нікому нічого не збирався платити”.

Утім, суд у вироку не встановив що вони були агентами правоохоронних органів та ухвалив, що немає жодних доказів, що Святненко та Сахно перебували під тиском правоохоронних органів чи були якось від них залежними. На думку суду, вони були приватними особами, які познайомились з Гримчаком при вирішенні робочих питань.

“Навіть якщо припустити, що вони раніше працювали з правоохоронними органами, як агенти, це б не змінювало їх статус як приватних осіб або характер дій Гримчака, коли він з ними познайомились. Немає підстав вважати, що в них були приховані мотиви”, - постановив ВАКС.

У грудні минулого року ексзамміністра МінТОТ скористався правом не свідчити в цьому процесі. Він заявив, що справа сфальсифікована, а будь-які його показання будуть використані проти нього.

Нині Гримчак ексклюзивно в коментарі для “LB.ua” пояснив, чому не мав мотиву вчиняти інкриміновані злочини.

“Має бути мотив, щоб я взяв гроші. А в мене навіть мотива немає. У записах є, що в мене була пропозиція роботи після виходу з Міністерства. Я отримував би заробітну плату в 10 разів більшу, ніж я отримував в Міністерстві. Закордонна компанія запропонувала добрі умови: 15-20 тисяч доларів в місяць, машину, штат співробітників, жодних претензій до моєї політичної діяльності й так далі. Я був спокійний, як танк, чесно кажучи. До того ж я відмовився йти міністром, і був правий стовідсотково, бо до кінця життя “відмивався” б від “зелених”, - висловився колишній чиновник.

Також за його словами, справа сфальсифікована ще від початку, бо дозволи по справі детективам та прокурорам під час досудового розслідування давав голова Чернігівського апеляційного суду. Гримчак стверджує, що суддя власним наказом відмінив авторозподіл справ в суді і власноруч ухвалював рішення у всіх резонансних справах.

Його адвокат Тетяна Матяш заявила, що при зборі доказів сторона обвинувачення “порушила всі норми КПК, які лише можна було порушити”. Захист раніше у розмові з LB.ua наголошував, що у справі взагалі немає потерпілих та не встановлено, чиїм майном заволодів її підзахисний.

Заяв чи скарг від жодних юридичних або фізичних осіб, як постраждалих, немає. Водночас прокурор посилався на практику Верховного суду, згідно з якою наявність потерпілого у справі про шахрайство не обов’язкова.