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Завершено розслідування у справі екскерівників міліції, які організували вбивства майданівців 18 лютого 2014 року

Обвинувальні акти буде направлено до суду для розгляду по суті.

Завершено розслідування у справі екскерівників міліції, які організували вбивства майданівців 18 лютого 2014 року
Фото: EPA/UPG

Завершено досудове розслідування стосовно колишніх керівників міліції, які організували вбивства майданівців 18 лютого 2014 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про колишнього керівника управління громадської безпеки Головного управління МВС України у Києві та колишнього екскомандира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення “Беркут” у Харківській області.

Слідство встановило, що цього дня підозрювані, виконуючи явно злочинний наказ керівництва МВС у Києві, для перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників.

“Для цього вони, у співучасті з іншими керівниками ПМОП “Беркут”, за відсутності законних підстав, забезпечили протиправне невибіркове застосування співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян”, – зазначили у прокуратурі.

Внаслідок таких дій експрацівників правоохоронних органів постраждало 110 осіб, в тому числі 3 особи загинуло.

Колишнім правоохоронцям інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції від 05.11.2009).

Після ознайомлення сторонами захисту із матеріалами провадження обвинувальні акти буде направлено до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, колишньому президенту Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні. Однак всі вони перебувають за межами держави, зокрема, переховуються на території Росії.

Торік у листопаді ДБР завершило розслідування злочинів проти активістів Майдану з боку Януковича і 9 топпосадовців. Їм інкримінують причетність до вбивств на Майдані під час Революції гідності. Усіх підозрюваних планують судити заочно.

Через дії цієї злочинної групи лише за три дні загинуло 76 громадян, понад 800 отримали тілесні ушкодження.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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