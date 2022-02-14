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На 5 суден наклали арешт за те, що незаконно входили до портів Криму

Як відомо, з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя. Від цього часу наклали арешти на 59 суден-порушників.

На 5 суден наклали арешт за те, що незаконно входили до портів Криму
Судно "Stevia"
Фото: facebook.com/seafarersjournal

За незаконні заходи до портів окупованого півострова на 5 суден накладено арешт. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на п'ять суден. Вони порушили порядок в’їзду на окупований півострів та виїзду з нього.

"Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова, правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства. Це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден", - повідомили в ГПУ.

За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332-1 КК України). 

Від початку припинення роботи портів Україна наразі наклала арешти на 59 суден-порушників.

"Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: із 162 з 2014 року до одиничних випадків на сьогоднішній час.", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, 8 лютого наклали арешт на 14 пасажирських літаків, які належать російському авіаперевізнику "Газпром Авиа". За інформацією СБУ, літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окупований Крим

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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