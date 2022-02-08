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Арештували 14 літаків російського авіаперевізника, які літали в окупований Росією Крим

Загалом аналогічні арешти наклали на 263 російські повітряні судна, що регулярно перевозять пасажирів до українського півострова.

Арештували 14 літаків російського авіаперевізника, які літали в окупований Росією Крим
Фото: aokap.ru

На 14 пасажирських літаків, які належать російському авіаперевізнику "Газпром Авиа", накладено арешт.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України. Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн", - повідомляють у Службі безпеки.

Кримінальне провадження відкрили за кількома статтями Кримінального кодексу України. А саме:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч.ч. 2 і 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
  • ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).

Як повідомили в СБУ, досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній Російської Федерації здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова, порушуючи норми українського законодавства.

Загалом за матеріалами СБУ накладено арешти вже на 263 російських повітряних судна, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова і тим самим порушують міжнародні правила польотів і законодавство України.

Нагадаємо, 7 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони проти власників літаків, що літали до Росії. 

27 січня 2021 року Кабінет міністрів України розпочав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

3 лютого 2021 року за ініціативи СБУ до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосували санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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