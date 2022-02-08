У місті Покровськ на Донеччині внаслідок пожежі загинули троє людей, двоє з яких – діти.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Пожежа виникла вночі 8 лютого на вул. Руднєва.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що відбувається загоряння всередині приватного житлового будинку.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявилеи тіла трьох загиблих осіб – чоловіка 1987 року народження, дівчинки й хлопчика 2019 та 2009 років народження.

Пожежу було локалізовано о 03:44 та ліквідовано о 04:17.

Крім того, внаслідок пожежі постраждала жінка 1980 року народження, яку було госпіталізовано до хірургічного відділення Покровської центральної районної лікарні.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічки.

Нагадаємо, у січні у Чернігівській області внаслідок пожежі загинули четверо людей, троє з яких – діти.