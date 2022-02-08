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В одному з корпусів “Карпатнафтохіму” у Калуші зайнялася пожежа

Вогонь локалізували.

В одному з корпусів “Карпатнафтохіму” у Калуші зайнялася пожежа
Фото: ДСНС

В одному з корпусів підприємства “Карпатнафтохім” у Калуші, що на Прикарпатті, сталася пожежа.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Піролізна піч зайнялася сьогодні о 09:45.

О 10:14 пожежу локалізували на площі 70 м. кв, триває факельне горіння печі. 

Загрози перекидання вогню на інше обладнання немає.

“Станом на 10:45 відкритого вогню не спостерігається, горіння відбувається в середині печі”, – йдеться у повідомленні.

Персонал перекрив засувки подачі сировини на вводі в установку. Хімічна лабораторія провела заміри повітря, перевищень концентрації хімічно небезпечних речовин не виявлено. 

Підрозділи ДСНС охолоджують піролізну піч.

Нагадаємо, у листопаді у Полтавській області сталося загорання нафтопродуктів на території ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод), яке гасили понад 5 годин.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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