В одному з корпусів “Карпатнафтохіму” у Калуші зайнялася пожежа

В одному з корпусів підприємства “Карпатнафтохім” у Калуші, що на Прикарпатті, сталася пожежа.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Піролізна піч зайнялася сьогодні о 09:45.
О 10:14 пожежу локалізували на площі 70 м. кв, триває факельне горіння печі.
Загрози перекидання вогню на інше обладнання немає.
“Станом на 10:45 відкритого вогню не спостерігається, горіння відбувається в середині печі”, – йдеться у повідомленні.
Персонал перекрив засувки подачі сировини на вводі в установку. Хімічна лабораторія провела заміри повітря, перевищень концентрації хімічно небезпечних речовин не виявлено.
Підрозділи ДСНС охолоджують піролізну піч.
Нагадаємо, у листопаді у Полтавській області сталося загорання нафтопродуктів на території ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод), яке гасили понад 5 годин.