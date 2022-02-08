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Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, Південного, Водяного та Невельського

Ворог застосовував лише стрілецьку зброю і поранив українського бійця.

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, Південного, Водяного та Невельського
Фото: facebook.com/pressjfo.news

У понеділок, 7 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Для обстрілів позицій української армії ворог застосовував стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожих поранено українського військового, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – сказано у ранковому зведенні.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї недалеко від Пісків.

Крім того, так само зі стрілецької зброї ворог обстрілював українські позиції поблизу Південного, Водяного та Невельського.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – констатують у штабі ООС.

Станом на 7:00 8 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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