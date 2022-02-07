Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
ГоловнаСуспільствоПодії

Четверо невідомих побили радника генпрокурора Адеїшвілі

49-річного соратника Саакашвілі ушпиталено.

Четверо невідомих побили радника генпрокурора Адеїшвілі
Зураб Адеїшвілі
Фото: вікіпедія

У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі. Поліція встановлює обставини інциденту, який стався сьогодні, 7 лютого, на вулиці Тверський Тупик.

Інформацію про чоловіка, якого побили невідомі, правоохоронці отримали від медиків, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Попередньо встановлено, що до потерпілого – помічника Генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували", – розповіли в поліції.

Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. Правоохоронці встановлюють нападників.

За даними видання "Обозрєватєль", йдеться про Зураба Адеїшвілі. За інформацією співрозмовників видання, Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. Вони запитали його ім'я та прізвище. Переконавшись, що то він, банда з вигуками "Отримуй за наш народ!" накинулася на нього з кулаками.

Зураб Адеїшвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Михаїла Саакашвілі, був його найближчим соратником. 2004 року був призначений Генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом із більшістю членів його команди.

Нині Адеїшвілі працює на громадських засадах в Офісі генерального прокурора Ірини Венедиктової. Уряд Грузії неодноразово заявляв до Києва про екстрадицію Адеїшвілі, але Україна відмовилася його видавати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також