Четверо невідомих побили радника генпрокурора Адеїшвілі

У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі. Поліція встановлює обставини інциденту, який стався сьогодні, 7 лютого, на вулиці Тверський Тупик.

Інформацію про чоловіка, якого побили невідомі, правоохоронці отримали від медиків, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Попередньо встановлено, що до потерпілого – помічника Генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували", – розповіли в поліції.

Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. Правоохоронці встановлюють нападників.

За даними видання "Обозрєватєль", йдеться про Зураба Адеїшвілі. За інформацією співрозмовників видання, Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. Вони запитали його ім'я та прізвище. Переконавшись, що то він, банда з вигуками "Отримуй за наш народ!" накинулася на нього з кулаками.

Зураб Адеїшвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Михаїла Саакашвілі, був його найближчим соратником. 2004 року був призначений Генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом із більшістю членів його команди.

Нині Адеїшвілі працює на громадських засадах в Офісі генерального прокурора Ірини Венедиктової. Уряд Грузії неодноразово заявляв до Києва про екстрадицію Адеїшвілі, але Україна відмовилася його видавати.