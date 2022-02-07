Мешканку Донеччини завербував наприкінці 2020 року знайомий, який перейшов на бік бойовиків.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали учасницю агентурної мережі, що діяла в інтересах терористичної організації “ДНР” і передавала ворогу дані про позиції українських військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Курував діяльність агентів кадровий працівник спецслужби “МДБ "ДНР” самопроголошеної республіки.

“Оперативники СБУ встановили, що мешканка Волноваського району була завербована наприкінці 2020 року знайомим, який перейшов на бік бойовиків. Жінка погодилась виконувати злочинні завдання через ідейні переконання та матеріальну оплату”, – йдеться у повідомленні.

Куратором агентки став заступник начальника відділу “контррозвідки” бойовиків, які напряму підконтрольні російським спецслужбам. “Він є зрадником, колишнім співробітником одного з українських силових відомств України, з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство”, – додали у СБУ.

Жінка отримала завдання збирати відомості про місця дислокації підрозділів однієї з окремих механізованих бригад ЗС України у районі лінії розмежування поблизу села Гранітне. Маючи освіту топографа гірничої промисловості, зловмисниця професійно відображала позиції українських військових на картах-схемах місцевості.

Інформацію вона передавала куратору електронними каналами зв’язку. Дані щодо озброєння та військової техніки ЗСУ, які вона передавала, становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Контррозвідники затримали агентку на пункті пропуску «Новотроїцьке». Вона їхала до куратора за новими інструкціями та грошима, які через конспірацію відмовлялась отримувати на банківську картку.

Під час особистого огляду, обшуків місць проживання зловмисниці та схованки у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності і карти-схеми позицій українських військових.

Наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників агентурної мережі.

Нагадаємо, у січні в Києві Служба безпеки України викрила чергового агента Російської Федерації. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ "ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

Чоловік збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.